'OM eist celstraffen tot veertien jaar voor overval juwelier Breda'

Bij de overval zijn de juwelier en zijn gezin, waaronder een 6-jarig meisje, met een vuurwapen bedreigd. Dit meldt BN de Stem maandag tijdens een zitting in het hoger beroep in de zaak.

De vier zijn tussen de 18 en 25 jaar oud. De rechtbank veroordeelde de groep mannen in 2015 tot celstraffen uiteenlopend van elf tot veertien jaar. Drie van de mannen worden verdacht van de overval, een vierde is medeplichtig.

Bij de overval aan de Haagdijk raakte niemand gewond. De drie overvallers vluchten na het incident op een scooter en later in een gereedstaande vluchtauto, waar de vierde betrokkene in wachtte.

Poging doodslag

Toen ze tijdens hun vlucht werden achtervolgd door politieagenten, openden ze het vuur. De rechtbank kwalificeerde dit in de uitspraak als een poging tot doodslag.

Via de A16, A58 en A27 probeerden de overvallers te ontkomen aan de politie, maar tevergeefs. Ook schieten op de politie bleek niet te helpen; het viertal werd klemgereden op de A27 tussen Gorinchem en Vianen en aangehouden. Daarbij werd één van de overvallers in zijn been geschoten door de politie.