Man zwaargewond door schietpartij in Rotterdam-Kralingen

Het is nog onduidelijk wat hun betrokkenheid bij de schietpartij was, laat de politie op Twitter weten.

Het slachtoffer werd rond 16.00 uur neergeschoten in de Herman Bavinckstraat. Hij is in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis gebracht.

In en bij de woning waar het incident gebeurde, werden de verdachten - een 45-jarige, een 26-jarige en een 24-jarige Rotterdammer - aangehouden. De politie sluit niet uit dat meer mensen betrokken waren bij de schietpartij.

Over het motief van de schietpartij is nog niets bekend. Het onderzoek is nog in volle gang. Volgens RTV Rijnmond vond er eind 2016 ook al een schietpartij in deze straat plaats.