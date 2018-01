Komende week zachte temperaturen voor tijd van het jaar

Afgelopen nacht was er op veel plaatsen nog sprake van lichte vorst. Het KNMI had voor zondagochtend een code geel afgegeven vanwege de gladheid, maar de waarschuwingen golden op de meeste plaatsen tot ongeveer 10.00 uur.

Het weerbeeld gaat de aankomende week echter veranderen. In de komende dagen stroomt zachte subtropische lucht vanaf de Azoren naar ons land. Daardoor bereiken de temperaturen in de loop van de week dubbele cijfers, met woensdag 12 of 13 graden. Hoewel het lokaal iets kouder kan zijn, kunnen de temperaturen tegelijkertijd ook nog iets hoger uitvallen dan de voorspelde 12 of 13 graden.

Woensdag wordt het misschien zelfs recordwarm. Weeronline en Weerplaza melden dat het woensdag voor een landelijk dagrecord in De Bilt ten minste 12,2 graden moet worden. Het was voor het laatst zo warm op 24 januari in 1960.

Ondanks de hoge temperaturen voor de tijd van het jaar, is het weerbeeld iets minder gunstig. De zachte lucht wordt met een stevige zuidwestenwind aangevoerd, waardoor het niet zo zacht aanvoelt. Bovendien kan het vanaf woensdag ook stevig gaan regenen.