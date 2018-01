Meldkamers vinden dat locatieherkenning beller moet worden gebruikt

In Nederland omringende landen kunnen hulpdiensten via gegevens van een mobieltje traceren waar een beller zich bevindt.

Het is technisch goed mogelijk om de precieze locatie te zien van iemands mobieltje, maar volgens RTL Nieuws wordt daar in Nederland nog geen gebruik van gemaakt.

Wie naar 112 belt moet nu zelf zijn locatie doorgeven en als dat niet lukt, dan wordt de plek van de beller achterhaald aan de hand van de zendmast die het dichtst bij staat. Maar daarmee weten de hulpdiensten nog niet de exacte locatie van de melder. Dat is nog altijd een gebied van een paar vierkante kilometers groot.

Een vrouw die in december in Friesland door gladheid met haar auto in het Prinses Margrietkanaal terechtkwam, deed een noodoproep met haar telefoon. ''Ze heeft een gesprek gehad met de meldkamer 112'', aldus haar oom. ''Daarin gaf ze aan niet uit de auto te kunnen komen.'' Ondanks de melding werd de wagen pas anderhalf uur later gevonden. De vrouw was toen al overleden.

RTL meldt dat volgens de politie het komende half jaar een beslissing wordt genomen over het gebruiken van de techniek die het mogelijk maakt om de exacte locatie van de melder te bepalen, maar dat het nog niet bekend is wanneer die zou werken.