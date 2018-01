Oud-minister Hennis aangesteld als reservist bij marine

Doordat ze nu kapitein-luitenant ter zee speciale diensten is kan ze per direct als staffunctionaris worden ingezet bij oefeningen van de marine. "Als een oefening binnen haar specialisme valt, kan ze daaraan meedoen", vertelt de woordvoerder.

Om reservist te worden heeft Hennis volgens de woordvoerder het reguliere militaire traject doorlopen. "Ze beschikt nu over alle militaire basisvaardigheden waar 'normale' militairen ook over beschikken", aldus de woordvoerder.

De aanstelling past volgens Defensie in het streven naar een reservistenbestand dat breed genoeg is om piekbelastingen op te vangen of om incidenteel gebruik te kunnen maken van specialistische kennis, zonder deze kennis zelf in huis te hebben. Hennis kan zo worden ingezet tijdens oefeningen van de uitzendbare, operationele staf.

Aftreden

Hennis, die namens de VVD Tweede Kamerlid is, trad in oktober vorig jaar af als minister nadat de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) hard oordeelde over Defensie in een onderzoek naar een mortierongeluk tijdens een militaire missie in Mali. Bij dat ongeval kwamen twee Nederlandse militairen om het leven en een militair raakte zwaargewond.

De raad stelde in het onderzoek dat Defensie ernstig tekort is geschoten in de zorg voor de veiligheid van de uitgezonden militairen. De mortiergranaten waren onveilig en de medische voorzieningen waren volgens de OVV onvoldoende.

Klaas Dijkhoff, nu fractievoorzitter van de VVD, volgde Hennis tijdelijk op als minister van Defensie. In het nieuwe kabinet is die positie ingevuld door Ank Bijleveld (CDA).