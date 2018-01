Plaatselijke gladheid veroorzaakt meerdere ongelukken op de weg

Oorzaak van de gladheid is bevriezing van natte weggedeelten en in het noorden ook winterse neerslag. In de loop van de ochtend zal de gladheid verdwijnen.

"Pas op als je de weg op gaat", waarschuwt de ANWB. "De gladheid is onzichtbaar dus verraderlijk." Op de A2 bij knooppunt Oudenrijn gebeurde een aanrijding tussen een vrachtwagen en een personenauto.

Na een ongeluk op de N616 tussen Gemert en Veghel ging de rijbaan dicht tussen Gemert en Erp. Op de A27 (Breda richting Gorinchem) bij Werkendam was maar een rijstrook open door de gladheid.

Volgens Weeronline kan het in de middag ook "even glad zijn" door hagel en smeltende sneeuw. Winterse buien hebben in de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Noord-Brabant in de vroege ochtend lokaal voor een laagje sneeuw gezorgd.

Zondag

In de nacht naar zondag kan het opnieuw in het hele land plaatselijk glad worden als gevolg van bevriezing van natte weggedeelten. Ook deze gladheid zal in de tweede helft van de ochtend verdwijnen. Vanaf middernacht tot 10.00 uur geldt code geel.