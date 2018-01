Vliegtuig keert terug naar Schiphol vanwege onwel geworden inzittenden

Volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio Kennemerland was er door nog onbekende oorzaak een probleem met de zuurstofvoorziening en keerde het toestel daarom terug. Hij kon niet zeggen of de piloten er ook last van hebben gehad en ziek zijn geworden.

De passagiers en bemanningsleden die onwel zijn geworden zijn ter plaatse onderzocht, de overige passagiers zijn opgevangen.

Landing

Het vliegtuig, vlucht UA071, was volgens de woordvoerder om 10.37 uur vertrokken vanaf Schiphol en was al voorbij Ierland, boven de Atlantische Oceaan, toen het terug moest keren naar Schiphol. Om 14.57 is het vliegtuig geland.

Die landing verliep niet vlekkeloos, volgens de woordvoerder van de luchthaven maakte het vliegtuig een "harde landing". "Daarbij brak een kleine brand uit in het landingsgestel, die gelijk is geblust door de aanwezige hulpdiensten." Het vliegtuig kreeg door de klap ook een lekke band.

De gestrande passagiers worden door de luchtvaartmaatschappij omgeboekt naar een andere vlucht of worden ondergebracht in een hotel.

Onderzoeksraad

De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op Schiphol meteen begonnen aan een onderzoek. ''Dat heeft als voordeel dat onze medewerkers nog met de bemanning kunnen spreken en bijvoorbeeld de vluchtrecorders kunnen checken'', aldus een woordvoerder.

Als blijkt dat er iets mis is met de techniek kan volgens hem de fabrikant gewaarschuwd worden. Een onderzoek is in dit geval ook wettelijk verplicht op basis van het internationale burgerluchtvaartverdrag.