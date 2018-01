OM eist taakstraf tegen belagers moskee Dordrecht

Als dit niet gebeurt, moet er honderd uur hechtenis komen.

De drie behoorden volgens de aanklaagster tot een groep van circa vijftien Koerden die verhaal kwam halen in de moskee vanwege de bedreiging van een Koerdische familie in de Wielwijk.

Die had tijdelijk een Koerdische vlag buiten gehangen nadat de dochter des huizes was geslaagd voor haar eindexamen. Het gezin werd bedreigd door Turken. Er werd onder meer een steen door de ruit gegooid.

Klappen

In de moskee loopt een rumoerig gesprek tussen de Koerden en enkele moskeebezoekers al snel uit de hand en er worden enkele klappen uitgedeeld en spullen vernield, zo is te zien op videobeelden van de moskee.

De enige verdachte die vrijdag op de zitting was, Yelcin K. (32), ontkent dat hij in de moskee was. De politie herkent hem echter wel op de beelden en zijn telefoon geeft ook aan dat hij daar was. De raadsvrouw van Hasan Y. (26) voerde eveneens aan dat hij daar niet was. De vrouwelijke verdachte, Ceren A. (22), filmde het tumult.

De moskee en enkele slachtoffers hebben hoge vorderingen ingediend voor geleden schade.