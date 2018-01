97 bomen op spoor beland tijdens westerstorm

De Nederlandse Spoorwegen (NS) en ProRail zijn tevreden over het verloop van de afhandelingen van schade aan het spoor.

Medewerkers van ProRail hebben de nacht van donderdag op vrijdag doorgewerkt om de bomen van het spoor te verwijderen en de kapotte bovenleidingen te repareren. Het treinverkeer had vrijdagochtend nog op enkele trajecten last van de werkzaamheden.

ProRail laat weten later op vrijdag nog met cijfers te komen over de schade die het spoor heeft opgelopen.

"We zijn met name heel blij dat we vanochtend het treinverkeer normaal hebben kunnen opstarten. Prorail heeft met man en macht gewerkt om bomen van het spoor te halen en bovenleidingen te repareren", aldus een woordvoerder van de NS.

Snel opgelost

Ook reizigersorganisatie Rover is tevreden over donderdag. "Ik ben blij dat het snel opgelost is. Ze moesten de hele dag nacht doorwerken, en dat is oke gegaan. In het verleden ging dat nog wel eens anders", zegt een woordvoerder.

De NS legde om 11.00 uur het hele treinverkeer plat. "Toen konden we de veiligheid van de reizigers niet meer garanderen", zegt de woordvoerder, die het moment van het stilleggen "perfect" noemde. Er gebeurden nog wel enkele ongelukken op het spoor. In Haarlem was bijvoorbeeld een boom op een trein gevallen, waardoor reizigers enkele uren vast kwamen te zitten.

Opstarten

Het treinverkeer eerder opstarten was volgens de NS geen optie. "Door de omgevallen bomen en kapotte bovenleidingen kan je gewoon niet rijden. En daarna moet je weer treinen en personeel beschikbaar hebben, die zaten helemaal verspreid over Nederland; het is echt overmacht. Net zoals de situatie op de weg en met het vliegverkeer."

NS liet om 16.10 uur weten dat reizigers op zoek moesten gaan naar andere vervoersvormen. Terwijl ProRail om 15.25 uur nog zei te "hopen" het treinverkeer rond 17.00 uur weer op te starten. Dat zorgde voor enige verwarring voor de reizigers.

Rover spreekt enige onvrede uit over de manier waarop gecommuniceerd werd met reizigers. "Er zitten veel mensen op die stations te wachten. Vertel in ieder geval dat het langer gaat duren, maar laat mensen niet te lang in het ongewisse", zegt de woordvoerder van Rover.