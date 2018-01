Minder geld afgepakt van criminelen in 2017

In 2016 was het bijna twee keer zoveel. Maar dat had toen te maken met de zaak rond het Oezbeekse Telecombedrijf Vimpelcom. Dit bedrijf maakte zich schuldig aan omkoping en droeg 268 miljoen euro af aan Nederland.

Zo'n groot bedrag zat er vorig jaar niet bij. Het in 2017 afgepakte bedrag is wel hoger dan in 2015. Toen werden criminelen voor 136 miljoen geplukt.

Het OM merkt dat criminelen niet stilzitten. Ze bedenken steeds iets nieuws om crimineel verdiend geld weg te maken of te verhullen. Ze maken onder meer gebruik van nieuwe betalingsmethoden zoals bitcoins. Volgens het OM betekent dit dat de opsporingsdiensten, het OM en andere partners ook moeten blijven vernieuwen.