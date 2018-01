Dienstregeling NS grotendeels op gang, geen treinen op enkele trajecten

Dat laat de vervoerder vrijdagochtend weten. Het treinverkeer raakte donderdag ernstig ontregeld door de westerstorm die over Nederland trok.

Op de site van de NS is te lezen dat op sommige trajecten nog herstelwerkzaamheden plaats moeten vinden na de storm. Reizigers moeten vrijdag dan ook rekening houden met ongemak door kortere treinen of inzet van bussen. De NS adviseert de reizigers om kort voor vertrek de Reisplanner te raadplegen.

De verwachting is dat de problemen op de trajecten waar nog herstelwerkzaamheden plaatsvinden, in de loop van de ochtend zijn opgelost. Volgens de woordvoerder is de hele nacht hard doorgewerkt. ''Op tientallen plekken was er schade'', zegt hij. Het ging hierbij onder meer om omgevallen bomen die op het spoor of bovenleidingen terechtkwamen.

Boom op spoor

Er zijn dus nog wel wat problemen: Tussen Leiden en Schiphol rijden bussen in plaats treinen door een kapotte bovenleiding. Op het spoor tussen Geldermalsen en Tiel ligt nog een boom op het spoor. Ook op de trajecten Barneveld - Ede-Wageningen, Eindhoven-Weert en Arnhem-Zutphen is geen treinverkeer mogelijk.

De NS waarschuwt dat er veel 'lastminutewijzigingen' kunnen zijn. Daardoor kan de informatie in de NS-reisplanner onvolledig zijn. Reizigers wordt geadviseerd op stations te letten op de omroepberichten.

De stormhinder op het spoor duurde donderdag vanaf de ochtend vrijwel de hele dag, in nagenoeg het hele land. Rond 11.00 uur op donderdag besloot de NS de gehele dienstregeling stil te leggen. In de nacht van donderdag op vrijdag reed de NS met bussen in plaats van treinen.

Schiphol

Schiphol verwacht een normale dag op de luchthaven. Reizigers moeten er wel rekening mee houden dat het drukker kan zijn omdat veel vluchten werden geschrapt en reizigers werden omgeboekt.

Op het hoogtepunt van de storm lag het vliegverkeer even helemaal zo goed als stil. Rond het middaguur kwamen de vluchten weer langzaam op gang. In het begin van de avond was de capaciteit op de luchthaven weer maximaal.