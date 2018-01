Treinverkeer wordt langzaam opgestart, vrijdag rijden meeste treinen weer

De NS verwacht dat iedereen donderdag op zijn of haar bestemming kan komen nu er op steeds meer trajecten treinen rijden.

"Voor sommige reizigers betekent dit langere reistijd, extra overstappen of omreizen", aldus een woordvoerder van de vervoersorganisatie. "Vannacht rijden we bussen in plaats van nachtnet-treinen."

De NS verwacht op vrijdag een "nagenoeg normale dienstregeling" te kunnen rijden. Op sommige trajecten moeten reizigers rekening houden met kortere treinen of de inzet van bussen wegens herstelwerkzaamheden.

Omdat er veel 'lastminutewijzigingen' kunnen zijn, is de informatie in de NS-reisplanner niet volledig. Daarom wordt reizigers geadviseerd op stations te letten op de omroepberichten. Ook geldt nog steeds het advies om met alternatief vervoer naar huis te gaan.

Trajecten

Op de meeste trajecten is donderdagavond weer treinverkeer mogelijk, meldt Prorail donderdagavond. Alleen tussen Leiden en Schiphol is dat niet het geval.

"Alle aannemers hebben hard gewerkt aan het spoor. Zeker zeventig bomen zijn verwijderd en rond de veertig bovenleidingen zijn gerepareerd. Het is nu aan de vervoerder wanneer de treinen daadwerkelijk kunnen gaan rijden", aldus een woordvoerder van Prorail.

Vrijdag

De NS-woordvoerder verwacht dat de gevolgen van de problemen vrijdag in de ochtend groter kunnen zijn dan later op de dag. "We adviseren reizigers dan ook om vrijdag de reisplanner te checken om te zien hoe het met bepaalde treinritten zit."

Volgens de woordvoerder heeft Prorail te kennen gegeven welke reparaties vannacht kunnen worden uitgevoerd. "Nadat dit is gebeurd, moeten wij alle treinen naar de plek rijden waar ze moeten staan. Maar dat gaat niet in alle gevallen lukken. Daar zal de dienstregeling vooral in de ochtend last van hebben."

De NS staakte donderdag om 11.00 uur het gehele treinverkeer vanwege code rood. De verwachte drukte op de wegen bleef donderdagavond uit, ondanks het zeer beperkte treinverkeer en de vele verkeersincidenten eerder op de dag.