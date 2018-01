Hooguit enkele treinen rijden, normale avondspits

Bekijk hier de laatste ontwikkelingen in ons liveblog

De NS staakte donderdagochtend het gehele treinverkeer vanwege het weer. Door de storm is er veel schade aan het spoor, bovenleidingen en aan stations. Als gevolg hiervan zullen er donderdagavond slechts enkele treinen kunnen rijden. En voorlopig lijkt hier nog geen verandering in te komen.

Toch komen er nog veel mensen naar de verschillende stations in de hoop een trein te halen. Een woordvoerder van de NS benadrukt dat die kans zeer klein is, en dat de situatie niet zal veranderen. Ondertussen lopen de stations meer en meer vol met mensen.

Reizigers moeten er bovendien rekening mee houden dat de nasleep van de storm ook vrijdag merkbaar zal zijn.

Prorail

Spoorbeheerder Prorail is ondertussen druk bezig de schade die de storm heeft aangericht in kaart te brengen. Op tientallen plekken zijn bomen op de rails of op de bovenleiding gevallen. Het is nog niet in alle gevallen duidelijk wat er moet gebeuren om de schade te herstellen. Daarom kan de spoorbeheerder ook nog niet zeggen wanneer het vervoer over spoor weer normaliseert.

Naast de problemen aan de infrastructuur zijn ook treinen, machinisten en conducteurs gestrand. Dat heeft ook gevolgen bij het opnieuw opstarten van het treinverkeer.

De internationale trein naar Parijs ligt vanwege de problemen op het spoor ook stil. Thalys heeft gezegd naar verwachting op vrijdagochtend weer te kunnen beginnen met rijden.

Files

Weggebruikers hebben donderdagavond ook last van de drukte op de stations. Zo loopt het verkeer rondom treinstation Utrecht Centraal donderdagavond volledig vast meldt de Verkeerinformatiedienst (VID). Dat komt doordat veel automobilisten op het station vrienden, familie of kennissen willen ophalen die gestrand zijn.

De VID ziet opgeteld 7 kilometer file op de A2, A12 en lokale wegen richting het station. ''Verkeer dat richting Utrecht-CS wil, staat al vanaf de A2 bij knooppunt Oudenrijn stil", aldus de VID.

Ook in Amsterdam worden gestrande reizigers massaal opgehaald met de auto. Op de Amsterdamse ringweg rijdt het verkeer goed door, maar rondom het stationsgebied staat file. Het gaat in totaal om zo'n 2 kilometer file.

Berging

Andere weggebruikers hebben relatief weinig te maken gehad met problemen van de middag. Bergingswerkzaamheden zijn nog wel vol aan de gang, wat kan zorgen voor files. Om 17.25 uur stond er volgens de ANWB iets meer dan 500 kilometer. Dat was normaal voor een donderdagavondspits.

Vanwege de storm konden de bergings- en opruimwerkzaamheden niet eerder plaatsvinden. Pas vanaf het moment dat het minder hard ging waaien, konden de vrachtwagens overeind gezet worden. Dat kan op sommige plaatsen tot na de avondspits duren. Tijdens de werkzaamheden moeten soms rijstroken of zelfs nog gehele rijbanen worden afgesloten.

Bekijk hier de actuele verkeersinformatie