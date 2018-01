In beeld: Westerstorm teistert Nederland

Een enkeling trekt er donderdag op uit om de storm te trotseren op de Boulevard in Vlissingen. (Bron: Hollandse Hoogte)

Overal in het land waaiden bomen om. Dit leidde tot veel overlast en problemen. (Bron: Hollandse Hoogte)

Op veel plekken waaiden daken van gebouwen, zoals bij dit seniorencomplex in Beek en Donk. (Bron: ANP)

In de haven van Rotterdam trof de storm zeecontainers. Deze waaiden omver; in sommige gevallen belandde de lading in het water. (Bron: ANP)

Ook het openbaar vervoer had veel last van de wind. Op veel plekken werd bus- en tramverkeer gestremd door omgevallen bomen, zoals hier in Rotterdam. (Bron: Hollandse Hoogte)

De NS had uit voorzorg al de helft van alle treinen geschrapt. (Bron: ANP)

Maar halverwege de ochtend moest het hele treinverkeer worden stilgelegd door alle overlast van bomen en objecten die op spoor en bovenleiding vielen. (Bron: ANP)

Op de weg ging het niet veel beter. Veel vrachtwagens en aanhangers waaiden om, zoals hier op de Moerdijkbrug bij Dordrecht. (Bron: Hollandse Hoogte)

Op Schiphol werd ook het vliegverkeer tijdelijk helemaal stilgelegd. Veel reizigers strandden op de nationale luchthaven. (Bron: ANP)

Vooral aan de kust genoten veel wandelaars echter ook van de storm, zoals hier op Hoek van Holland. (Bron: ANP)

Een enkeling trekt er op uit om foto's te maken op de Boulevard in Vlissingen. (Bron: Hollandse Hoogte)

De zijgevel van een huis aan de Anton van Duinkerkenlaan in De Meern is door de storm weggeblazen. (Bron: ANP)

Met de opblaasbare dam wordt het Ketelmeer van het Zwarte Meer afgesloten. (Bron: ANP)

Fietsers lopen tegen de westerstorm op de Erasmusbrug in Rotterdam. (Bron: ANP)