Drie doden door storm in Oost-Nederland, weeralarm ingetrokken

Volg hier de laatste ontwikkelingen in ons liveblog

Een van de slachtoffers is een 62-jarige man uit Enschede. Rond 11.45 uur viel een boom op een auto ter hoogte van de Goolkatenweg. De politie is ter plekke aanwezig.

Ook is een 62-jarige man uit Zwolle om het leven gekomen. Hij overleed nadat hij een tak op zich kreeg bij Olst. Volgens de politie stapte de man uit om een tak van de weg te verplaatsen, daarbij viel een andere tak op de man zelf.

De politie meldt via Twitter dat ook in het Gelderse Lingewaal een 66-jarige man is omgekomen en een andere van 34 jaar zwaargewond is geraakt. Beiden zouden door een plexiglasconstructie enkele meters naar beneden zijn gevallen. Volgens de politie is dit ongeval ook toe te schrijven aan de storm in het land.

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) zegt dat ze "met veel verdriet" kennis heeft genomen van de slachtoffers die zijn gevallen door de storm. "Ik wens de nabestaanden veel sterkte. Veel respect voor alle hulpverleners en iedereen die elkaar te hulp is geschoten vandaag", aldus de minister.

Code rood

Vanwege het hevige weer had het KNMI donderdag een weeralarm afgekondigd, rond 15:00 uur werd dit ingetrokken en geldt alleen nog code geel.

Verkeer

Door de storm zijn er veel problemen in het verkeer en openbaar vervoer in Nederland. De NS heeft het treinverkeer stilgelegd en voorlopig zal dat nog niet worden opgestart, aldus de NS om 14.40 uur. Ook lokale OV-bedrijven ondervinden hinder. Zo rijden in Den Haag en Amsterdam de trams niet. De ANWB en de Verkeersinformatiedienst (VID) melden dat er zeker dertig vrachtwagens zijn omgewaaid.

Het tramverkeer in Amsterdam wordt langzaamaan weer opgestart, nadat de voertuigen enkele uren niet reden door de storm. Volgens een woordvoerster van vervoersbedrijf GVB zijn de bovenleidingen die waren gesneuveld door de wind op de cruciale plekken gerepareerd. Hier en daar moeten trams nog wel omrijden.

Bij de luchthaven Schiphol zijn aan het eind van de ochtend dakdelen losgekomen. Daardoor moesten de ingangen van vertrekhal 1 en 2 afgesloten worden. Reizigers konden wel de vertrekhal bereiken door binnendoor te lopen via vertrekhal 3. Overal kon verder zoals normaal gesproken worden ingecheckt. Het vliegverkeer wordt verder opgestart bij Schiphol. Reizigers moeten wel nog rekening houden met vertragingen.