Chaos op wegen in Nederland als gevolg van storm

Op de A2 van Utrecht richting Den Bosch en in de andere rijrichting is de snelweg afgesloten vanwege het stormweer, meldt de ANWB. Dit zorgt voor een lange vertraging.

Ook de A27 van Utrecht richting Gorinchem zijn rijstroken afgesloten vanwege een omgewaaide vrachtwagen. Advies voor omrijden is er niet omdat de situatie te snel kan veranderen op andere snelwegen.

De Verkeersinformatiedienst (VID) meldt dat er zeker 30 vrachtwagens door heel Nederland zijn omgevallen vanwege de harde wind.

Openbaar vervoer

Bij het openbaar vervoer is de situatie niet heel veel beter. De dienstregeling van de NS is aangepast waardoor er al minder treinen rijden dan normaal. Die wijziging blijft de hele dag van kracht.

In Den Haag heeft vervoerder HTM besloten bijna alle tramdiensten stil te leggen. In eerste instantie reden er nog wel bussen, maar in de loop van de ochtend haalde het bedrijf ook alle bussen uit de roulatie. Ook in Amsterdam heeft het GVB besloten om al het tramverkeer te staken vanwege het weer. AT5 meldt dat er meerdere bomen zijn omgevallen bij tramleidingen en dat bovenleidingen op verschillende plekken kapot zijn.

Een woordvoerder van het Rotterdams vervoersbedrijf RET laat aan NU.nl weten dat er verschillende stremmingen zijn door de storm. Maar vooralsnog wordt er nog gereden.

Schiphol

Bij Schiphol zijn dakdelen losgekomen. De brandweer is aanwezig. Het vliegverkeer wordt inmiddels weer langzaam opgestart. "Incidenteel vliegen we weer", aldus een woordvoerder van de luchthaven tegen NU.nl. Wel moeten reizigers nog rekening houden met vertragingen.

Tussen Den Helder en Texel vaart de veerboot niet meer. "We hebben de dienst even gestaakt", laat exploitant Teso weten. Hoe lang de stremming gaat duren is nog niet bekend. Veerdiensten naar de andere eilanden varen nog wel, al is het soms met grote vertraging.

Alarmnummer

Vanwege de westerstorm bellen veel mensen naar het alarmnummer 112. De Landelijke Eenheid vraagt nu om alleen te bellen bij "acuut gevaar of levensbedreigende situaties".

De Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord raadt mensen aan binnen te blijven. ''De storm zorgt op dit moment voor extreme omstandigheden in heel Noord-Holland-Noord'', staat op Twitter.

Op social media zijn diverse filmpjes te zien van mensen die omwaaien of niet tegen de wind inkomen.