Tweede medewerker van Rabobank aangehouden voor tippen overvallers

De medewerkers worden ervan verdacht een groep overvallers te hebben getipt als mensen bij een bankfiliaal veel geld kwamen opnemen. Dit deden ze door interne systemen van de bank te raadplegen, meldt de politie donderdag.

Zo werd een echtpaar uit Roosendaal op 7 juli na thuiskomst van de bank door drie mannen beroofd van 20.000 euro. Op 19 juli werd op die manier een 63-jarige Duitser in Venlo beroofd van 100.000 euro.

De politie wist op 28 juli een overval in Zundert te verijdelen en arresteerde vijf overvallers plus de 25-jarige bankmedewerker Lorenzo J.. De bende zit sindsdien vast. De tweede bankmedewerker werd in september vorig jaar aangehouden, meldt een woordvoerder van de politie aan NU.nl.

Vierde overval

Na onderzoek van de rechercheurs is een mogelijke vierde zaak ontdekt. Hierbij gaat het om een gewelddadige overval op een bejaarde vrouw in Bladel in september. Zo kwam naar voren dat door dezelfde bankmedewerkers ook werd gekeken naar de financiële gegevens van de vrouw uit Bladel.

Het 78-jarige slachtoffer werd tijdens de overval in haar seniorenwoning zwaar toegetakeld door zeker twee mannen. Hoewel ze twee maanden eerder een groot bedrag had opgenomen, was er op dat moment geen geld meer in huis.

Voorverkenning

De politie houdt er daarnaast ook sterk rekening mee dat de daders van de overval in Bladel een zogeheten voorverkenning hebben gedaan bij de Rabobank aan de Markt in Bladel, waar de vrouw in juli een groot geldbedrag opnam.

"De recherche heeft aanwijzingen dat de daders in de nacht van 30 juni op 1 juli 2017 in de buurt van de bank waren om de situatie daar te bekijken. Mogelijk dat de daders kort daarna ook hebben rondgekeken bij de woning van het latere slachtoffer", aldus de politie.

De politie is nog op zoek naar de overvallers in deze zaak.