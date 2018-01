Code rood voor grote delen Nederland vanwege westerstorm

In die provincies kunnen windsnelheden van 100 tot 120 kilometer per uur voorkomen. Aan de kust is dat mogelijk 130 kilometer per uur.

In de rest van het land is code oranje van kracht. De piek van de storm bevindt zich tussen 9.00 en 14.00 uur, daarna zal de wind in kracht afnemen.

Volgens Weerplaza woedt langs de kust inmiddels een zware storm van windkracht 10 en zijn er windsnelheden mogelijk van 140 kilometer per uur. "De zeer zware windstoten van 100 tot 125 km per uur zijn erg hinderlijk", aldus meteoroloog Diana Woei. "Het is de tweede zware storm van het jaar en de elfde van deze eeuw."

Weerplaza houdt rekening met kortstondig windkracht 11 en zeer zware windstoten tot 140 km per uur.

In Groningen kan het 's ochtends glad zijn, doordat daar (natte) sneeuw is gevallen donderdagnacht. In de loop van de ochtend verdwijnt de gladheid, omdat het dan begint te regenen en de temperatuur licht stijgt.

112

Het loopt storm bij de hulpdiensten. Door de weersomstandigheden bellen heel veel mensen naar 112. Daarom vraagt de Landelijke Eenheid van de politie mensen om alleen naar 112 te bellen bij ''acuut gevaar of levensbedreigende situaties''.

Het telefoonnummer voor niet-spoedeisende gevallen is 0900-8844.

Treinen

De NS past donderdag de dienstregeling aan in verband met de storm. Op drukke trajecten in de Randstad rijdt in plaats van elk kwartier of 10 minuten slechts elk half uur een trein. Deze aanpassing geldt de hele donderdag, laat de NS in een verklaring weten.

"We willen op de trajecten ruimte creëren zodat we snel omgewaaide bomen kunnen opruimen, of er op kunnen anticiperen als er bijvoorbeeld objecten op de bovenleiding terechtkomen", legt ze uit.

Verkeer

De Verkeersinformatiedienst (VID) adviseert niet de weg op te gaan als mensen met een vrachtwagen of een aanhanger moeten rijden. Meerdere vrachtwagens zijn op verschillende plekken in het land, zoals op de A2 bij het knooppunt Oudenrijn, op de A20 bij Maassluis en op de A27 bij Nieuwegein, door de harde wind omgewaaid.

En ook Rijkswaterstaat waarschuwt voor zeer gevaarlijke rijomstandigheden in de provincies waarvoor het KNMI code rood heeft afgegeven. De instantie roept mensen op als het mogelijk is hun reis uit te stellen. ''En absoluut niet met aanhangers de weg op te gaan'', aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Vrachtwagenschauffeurs zonder lading wordt opgeroepen hun voertuig aan de kant te zetten.

Schiphol

Het aantal geannuleerde vluchten op Schiphol is opgelopen tot 250. Reizigers moeten rekening houden met vertraging van twintig tot dertig minuten. Volgens een woordvoerder was de situatie in de ochtend redelijk, maar wordt de meeste overlast tussen 11.00 en 14.00 uur verwacht.

KLM maakte eerder al bekend dat de er 220 Europese vluchten van en naar Schiphol waren geschrapt. Door de storm zijn er minder start- en landingsbanen beschikbaar.