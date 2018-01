A15 tussen Geldermalsen en Deil dicht na zwaar ongeval met meerdere auto's

Het ongeluk gebeurde rond 21.10 uur, waarna de politie de weg direct helemaal afsloot. Wat er precies is gebeurd, is volgens de Verkeersinformatiedienst (VID) en de politie nog niet duidelijk.

Meerdere hulpdiensten, waaronder de traumahelikopter, kwamen ter plaatse.

In totaal zijn er zeven gewonden. Een persoon is zwaargewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

Rond 22.00 uur waren de ambulances volgens Rijkswaterstaat vertrokken en is gestart met het schoonmaken van het wegdek.

De file die door het ongeval ontstaan is, levert nog een vertraging op van zo'n 10 minuten. De VID adviseert automobilisten om om te rijden via Utrecht over de A50 en de A12.

Herstelwerkzaamheden

Door het ongeluk is de snelweg beschadigd geraakt. Zo moet onder andere de vangrail gerepareerd worden. Dit gebeurt in de nacht van woensdag op donderdag.

Hoe lang de weg nog afgesloten blijft, is volgens de VID niet duidelijk. Voor de ochtendspits zou de snelweg echter weer open moeten zijn.

De politie doet onderzoek naar hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren.