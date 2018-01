'Echtpaar verdiende 400.000 euro met uitbuiting zwakbegaafde'

Het stel zelf ontkent dat de man gedwongen voor hen moest werken. ''We hadden hem als een zoon opgenomen in ons gezin'', zei Gretha K. woensdag in de rechtbank in Almelo.

K. (47) en Adje B. (60) zouden het nu 32-jarige slachtoffer zeven dagen in de week, 16 uur per dag voor hen hebben laten werken. 's Nachts werd hij opgesloten in een kleine caravan zonder sanitaire voorzieningen.

B. sloeg hem herhaaldelijk met een wandelstok en ijzeren pijp, blijkt uit een verklaring van hun zoon. Het slachtoffer is zwakbegaafd en had een gokverslaving. Ook zou zijn bankrekening zijn geplunderd door de twee.

Unieke zaak

De zaak is uniek vanwege de lange duur van de uitbuiting, zei de officier van justitie. ''Het werk was zwaar en hij maakte buitensporig lange dagen. Hij werd in niet voor bewoning geschikte hokken opgesloten, met gevaar voor zijn leven.''

Het slachtoffer werd bovendien veelvuldig mishandeld, gepest en gekleineerd. Een derde verdachte - de 60-jarige Nico H. uit Hilversum - dwong hem een pand in Enschede op zijn naam te zetten, stelt het OM. Volgens buurtbewoners zat daar later een hennepplantage of een bordeel in. Ook stonden er 24 kentekens en een bedrijf op zijn naam en werd zijn bankrekening geplunderd. Volgens het OM is met de uitbuiting 4 ton verdiend. Tegen H. is 2 jaar cel geëist.

Kermis

B. en K. leerden de man kennen op de kermis waar het echtpaar werkte. Ze namen hem op in het gezin, gaven hem werk, eten en onderdak, zei K. Volgens Adje B. heeft de man altijd geld gehad voor zijn werk. Dat zijn caravan 's nachts op slot ging, gebeurde in wederzijds overleg.

Het slachtoffer kreeg wel eens een klap, zei K. op de zitting. Tegenover de politie had ze eerder verklaard: ''Als Adje hem sloeg, kreeg hij blauwe plekken. Bij mij gebeurde dat niet.''

De rechtbank in Almelo heeft twee dagen uitgetrokken voor de strafzaak. Donderdag zijn de advocaten aan het woord. De rechtbank heeft nog niet bekendgemaakt wanneer het vonnis volgt.