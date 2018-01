Verbod op Utrechts broederschap Catervarius na betrokkenheid bij misdrijven

De rechtbank vindt een verbod noodzakelijk, omdat de leden van de club bij ernstige misdrijven zijn betrokken, zoals geweld, afpersing, overvallen, drugsmisdrijven.

In 2015 werd een woning overvallen en de bewoners, onder wie een kind, werden vastgebonden, gegijzeld, mishandeld en bestolen. Zeven Catervarius-leden zijn hiervoor veroordeeld. Ook in het clubhuis in Benschop (foto) zijn misdrijven gepleegd, waaronder onderling geweld.

Catervarius treedt op als een eenheid, stelde de rechtbank vast, en heeft een bestuur en een ledenbestand. Een deel van het bestuur zit celstraffen uit. De rechtbank vreest dat leden straks opnieuw in de fout gaan en een verbod kan dit tegengaan.

Catervarius werd opgericht in 2015 als 'chapter' van de vereniging Alcatraz Wanted. Vlak daarna gingen ze verder onder hun eigen naam. Het broederschap is in de gelegenheid gesteld om zich tegen het verbod te verweren, maar daar is geen gebruik van gemaakt volgens de rechtbank.