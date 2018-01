KNMI geeft code oranje af voor westerstorm op donderdag

De waarschuwing geldt van 10.00 uur 's ochtends tot 13.00 uur 's middags. De rest van de dag geldt een code geel.

"Het wordt een zeer onstuimige dag", stelt Harry Geurts van het KNMI. De meteoroloog verwacht dat vooral de kustprovincies zich moeten opmaken voor flink wat overlast door zware windstoten in de late ochtend en de middag. "Verder zal de temperatuur in het noordoosten vermoedelijk zo laag liggen dat er in de ochtend sneeuw kan vallen. In de rest van het land zullen de buien zich vooral manifesteren als regen."

Ook de Verkeersinformatiedienst adviseert weggebruikers alert te zijn op de actuele stand van zaken. "De piek van de storm ligt precies tussen de ochtend- en de avondspits in", stelt verkeersexpert Frank Boer van de Verkeersinformatie Dienst (VID). "Maar de andere weersomstandigheden zullen de hele dag zeker voor meer drukte en problemen op de weg dan normaal zorgen."

Westerstorm

Het gaat om een westerstorm, wat betekent dat vooral verkeer op openliggende wegen van noord naar zuid heel alert moet zijn op rukwinden. "Denk aan de A7 of de A9, dat zijn plekken die bij dit soort weer vaak opstoppingen ontstaan. Ook op bruggen zijn kleinere auto’s of wagens met aanhangers extra kwetsbaar donderdag."

Rijkswaterstaat adviseert auto's met aanhangers of caravans of lege vrachtwagens tijdens het hoogtepunt van de storm niet de weg op te gaan als dat niet nodig is.

Vluchten afgelast

De KLM heeft donderdagochtend 228 vluchten van en naar Schiphol geannuleerd vanwege de westerstorm. Een woordvoerder stelt dat er "vanwege de harde wind dan geen grondafhandeling mogelijk is". Het gaat om vluchten binnen Europa.

De gedupeerde reizigers worden woensdag op de hoogte gesteld van de annulering. Zij worden omgeboekt op een andere vlucht. KLM adviseert reizigers die op donderdag gaan vliegen de actuele informatie vooral goed in de gaten te houden. Er kunnen nog meer vertragingen of annuleringen optreden, stelt de zegsvrouw.

Windgevoelige plekken

De kans is groot dat op bepaalde 'windgevoelige' plekken, zoals de fly-overs van het Prins Clausplein bij Den Haag of de Van Brienenoordbrug bij Rotterdam, tijdelijk snelheidsbeperkingen worden ingevoerd. Ook houdt de wegbeheerder op 'risicoplekken’'extra bergers paraat die bij mogelijke ongelukken snel kunnen ingrijpen.

De grote stormvloedkeringen aan de kust gaan naar verwachting niet dicht. "Twee weken geleden, bij de vorige storm, hadden we te maken met een combinatie van vloed en springtij", aldus een zegsman. "Nu valt de storm net tussen eb en vloed in." Wel kan het zijn dat bij harde windstoten bepaalde bruggen tijdelijk niet meer bediend kunnen worden.