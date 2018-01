OM onderzoekt geweld door Marco Kroon in 2007 Afghanistan

Kroon (47) stelt in een verklaring dat hij het incident vorig jaar bij Defensie heeft gemeld.

Daarna heeft het ministerie het incident bij het OM gemeld. Op verzoek van het OM heeft Defensie daarna eerst meer feiten en gegevens verzameld over de operatie. Deze informatie is vrijdag naar het OM gegaan, dat hier verder onderzoek naar doet.

''Ik heb als commandant van mijn eenheid een vijand moeten uitschakelen die een ernstig gevaar vormde voor de operatie en ook een gevaar vormde voor het leven van mijn mannen en mijzelf. Gelet op de grote politieke en militaire gevoeligheid en het hoge afbreukrisico heb ik dit incident lange tijd geheim moeten houden. Ik wilde en kon de operatie niet in gevaar brengen', aldus Kroon.

Geheim

Vanwege de geheime aard zegt hij er verder niet over uit te kunnen weiden. ''De uitkomst van het onderzoek van het OM zie ik met vertrouwen tegemoet, omdat ik naar eer en geweten heb gehandeld'', aldus Kroon.

Hij zegt verder dat hij er bewust voor kiest dit nu zelf naar buiten te brengen. ''Ik zou het zeer betreuren als u via andere kanalen van dit incident en deze melding zou vernemen dan van mijzelf.''

Defensie

Het is evenwel gebruikelijk dat betrokken militairen incidenten direct na de operatie melden, zegt een woordvoerder van het ministerie van Defensie. Dat gebeurt normaliter tijdens de debriefing na de actie.

"Het was voor ons ook een grote verrassing", verduidelijkt een woordvoerder. "De geheimhouding is in ieder geval niet van onze kant opgelegd."

Op verzoek van het OM zijn door Defensie feiten en gegevens verzameld over de operatie. Deze informatie is vrijdag naar het OM gegaan die hier verder onderzoek naar doet, aldus de woordvoerder.

Kroon mag zijn werkzaamheden bij de Inspecteur Generaal der Krijgsmacht gewoon voortzetten. Hij is niet geschorst omdat hij niet door het OM is aangemerkt als verdachte.

Onderscheiding

Kroon werd in 2009 door Koningin Beatrix benoemd tot Ridder Militaire Willems-Orde (MWO). De onderscheiding voor de door hem getoonde dapperheid in Afghanistan werd voor het eerst in 54 jaar uitgereikt. In 2014 werd hij bevorderd tot majoor.

Kroon werd in 2011 veroordeeld tot een boete van 750 euro en een voorwaardelijke werkstraf van tachtig uur voor het bezit van vier stroomstootwapens, waarvan hij er drie heeft doorgeleverd. Hij werd vrijgesproken van het bezit van cocaïne en MDMA.