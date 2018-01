KNMI waarschuwt voor gladheid en harde windstoten

In het midden en oosten van het land kan de sneeuw plaatselijk blijven liggen en is er kans op gladheid door bevriezing van natte weggedeelten.

Daarnaast waarschuwt de meteorologische dienst voor zware windstoten overdag in de westelijke provincies. De wind komt uit westelijke en noordwestelijke richting en kan snelheden bereiken van 80 tot 90 kilometer per uur.

Volgens Weeronline is het lokaal in het zuidoosten van het land, bij Kerkrade en Landgraaf, wit door sneeuwval. Dit is ook zo in het noordoosten in de provincies Groningen en Drenthe, waar sneeuw valt bij temperaturen van tussen 0 en 1 graad.

Files

Door meerdere aanrijdingen op de wegen was het woensdag tijdens de ochtendspits twee zo keer zo druk als normaal, meldt de ANWB. Volgens een woordvoerder is het onduidelijk of de incidenten verband houden met de weersomstandigheden.

De drukte was vooral voelbaar in het midden en het oosten van het land. In de Randstad was de verkeerssituatie vergelijkbaar met die van een normale woensdagochtend. In Amsterdam was de ochtendspits zelfs rustiger dan normaal, aldus de woordvoerder.

Door een kapotte vrachtwagen op de A12 stond het verkeer rondom Arnhem vast. De linkerrijstrook was gesloten, met bijna een uur vertraging tot gevolg.

Storm

Op donderdag trekt de tweede storm van het jaar over ons land, aldus Weeronline. Daarbij zijn er zeer zware windstoten van 100 tot 125 kilometer per uur aan zee en op het IJsselmeer. Er is een kleine kans op een officiële zware storm, met windkracht 10.

