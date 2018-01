Julio Poch hoorde naar eigen zeggen pas in 1995 van de dodenvluchten

Poch werd november 2017 vrijgesproken van deelname aan de dodenvluchten tijdens het regime van president Jorge Videla tussen 1976 en 1983 door de rechters in Argentinië. De voormalig Transavia-piloot zat sinds 2009 vast.

"Ik hoorde het pas toen er een boek over uitkwam naar aanleiding van een interview met een marineofficier. Toen ik het hoorde, was het alleen nog maar een gerucht, er was niets bewezen", aldus Poch toen hem werd gevraagd naar de dodenvluchten.

Arbitrair

Pochs advocaat Geert-Jan Knoops zei in de uitzending dat het hele proces enorm arbitrair was verlopen. "Het aantal ten laste gelegde doden ging van 615 naar dertig. Die namen zijn willekeurig gekozen. Er was niemand die de namen aan Poch kon verbinden. Er was geen enkel bewijs."

Poch werd bij Jinek geconfronteerd met beelden van een oud-collega bij Transavia die bij het programma Pauw & Witteman in 2011 vertelt dat de Argentijn zou hebben opgeschept over de dodenvluchten. "Er zijn verschillende versies van dit verhaal", aldus Poch. "Ik probeerde de politieke situatie in Argentinië uit te leggen."

Dit werd meegenomen als bewijs, maar hield geen stand. "Het enige dat ze hadden was van horen zeggen, daarom ben ik als enige unaniem vrijgesproken", zei Poch.

Vrijspraak

Knoops ging tijdens het gesprek vooral in op de rol van de Nederlandse overheid. "Er is bij de overheid achter de schermen veel meer gebeurd dan wij weten."

Volgens Knoops speelt de overheid zelfs een grote rol in de zaak. "Het onderzoek van de Argentijnen begon met een onzorgvuldig dossier dat werd overgedragen door de Nederlandse overheid. Het hele proces kon alleen plaatsvinden door het handelen van de Nederlandse overheid."

De advocaat wil graag met de Nederlandse overheid in gesprek over een schadeloosstelling. "Het liefst willen wij het gezamenlijk met de overheid regelen. Als dat niet lukt zullen we een proces aanspannen en een aantal ministers oproepen om te getuigen."