Julio Poch stelt Nederlandse Staat aansprakelijk voor geleden schade

Volgens Grapperhaus is de brief op 9 januari binnengekomen en wordt die nu bestudeerd. Advocaat Geert-Jan Knoops had eerder al laten weten dat een procedure in voorbereiding was vanwege de rol die de autoriteiten hebben gespeeld in zijn zaak.

Nederland verstrekte in 2009 vluchtgegevens van Poch, die voor Transavia werkte, aan Spanje. Dat land arresteerde Poch op de luchthaven van Valencia.

Spanje leverde hem later uit aan Argentinië, dat hem wilde berechten voor het uitvoeren van dodenvluchten tijdens de militaire junta. Daarbij werden tegenstanders uit vliegtuigen gegooid. Poch werd vorig jaar door de Argentijnse rechtbank vrijgesproken.

Poch is dinsdagavond te gast in de talkshow van Eva Jinek. Volgens de makers van het programma zullen Poch en zijn gezin vertellen over wat ze de afgelopen jaren hebben meegemaakt.

Op 29 november werd Poch vrijgesproken en keerde hij terug naar zijn vrouw Grethe, dochters Mariana en Alejandra, zoon Andy en kleinkinderen in Nederland. Het advocatenechtpaar Geert-Jan en Carry Knoops, dat Poch jarenlang bijstond, is ook in de studio aanwezig.