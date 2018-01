OM eist vijf jaar cel tegen 'politiemol' Mark M. voor corruptie en witwassen

Dat werd dinsdag duidelijk in de rechtbank in Den Bosch. De officier van justitie voegde aan de strafeis toe dat "agenten onkreukbaar moeten zijn en dat M. jarenlang oneerlijk en onbetrouwbaar is geweest. Bij de politie is integriteit de norm."

Het OM eist daarnaast dat M. tien jaar lang geen publiek ambt mag uitvoeren.

Volgens het OM heeft M. tegen betaling vertrouwelijke politie-informatie gedeeld met criminelen. De officier van justitie zegt dat met het persoonlijke account van de man uit Weert vele malen is ingelogd in het systeem BlueView. In deze 'index' van de politie staan lopende en afgeronde strafzaken.

Abonnementen

M. zou zogeheten abonnementen op strafzaken hebben afgesloten en kreeg via zijn e-mail berichten als er nieuwe informatie werd toegevoegd. Dit deed hij ook in de zaken van zijn medeverdachten Marco S., Tom van H., Berry S. en J. van den A.. Het OM weet dit aan de hand van de zoektermen die M. invoerde in het politiesysteem.

Tegen verdachten Marco S. werd vier jaar celstraf geëist voor medeplegen en witwassen. Tom van H. en Berry S. hoorden twaalf maanden eisen voor medeplegen. Jeffrey van den A. kreeg een strafeis van acht maanden te horen..

Eerder dinsdag werd bekend dat M. verschillende lijsten met gegevens van criminelen in bezit had. Zo werd in zijn ouderlijk huis een A4 aangetroffen met daarop een politielogo en de naam en geboortedatum van drugsbaas Tommy van der S..

Volgens het OM heeft M. zijn criminele activiteiten uitgevoerd in een periode van ruim 3,5 jaar die duurde van januari 2012 tot september 2015. M. kwam in 2009 in dienst bij de politie in het Brabantse Son via een versneld traject.

Berging

Bij Marco S. werd een deel van de vertrouwelijke informatie teruggevonden in een geheime berging samen met 235.000 euro aan contanten. De woning van de man zou zijn gebruikt als ontmoetingsplaats voor M., Berry S. en Tom van H. om de gegevens uit te wisselen. Op de documenten zijn vingerafdrukken van M. en Van H. aangetroffen.

In het geval van Van den A. kwam zijn toenmalige vriendin erachter dat haar ex-partner snel op de hoogte was van de inhoud van de aangiften die zij tegen hem deed voor huiselijk geweld. In afgeluisterde gesprekken met haar moeder en een vriendin vertelde ze dat Van den A. aan zijn informatie kwam door die van M. te kopen. Het zou hem 800 euro per keer hebben gekost.

In een later verhoor met de rechter-commissaris nuanceerde zij deze uitspraken, maar het OM gelooft haar niet en denkt dat ze onder druk is gezet.

Undercoveroperatie

Een ander bewijs voor omkoping leidt justitie af uit een undercoveroperatie. M. zou betaling voor zijn diensten hebben afgeslagen, maar hebben gevraagd om een tegenprestatie in de vorm van een toekomstige samenwerking in de handel van diamanten en telefoons in Oekraïne.

M. zegt dat de undercoveragent de samenwerking juist zelf heeft voorgesteld. Zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers ziet daarnaast in de weigering van het geld bewijs dat M. nooit geld of giften heeft aangenomen.

Transacties

Het OM heeft geen direct bewijs voor daadwerkelijke transacties in ruil voor informatie. Maandag werd bekend dat uit onderzoek van justitie een bedrag van 79.381 euro aan "onverklaarbare inkomsten" naar voren is gekomen.

M. zegt dat hij dit geld heeft verkregen uit leningen en investeringen en daar ook bewijs voor te hebben. Zo is er een notariële akte, opgesteld in Oekraïne, van een zakenpartner die zegt 60.000 euro te hebben geleend aan M.. Ook zijn ex-vrouw leende M. naar eigen zeggen een totaalbedrag van 60.000 euro.

Het OM heeft twijfels over de uitleg van M.. Zo kan de verdachte niet verklaren waar dit geld aan uit is gegeven. Net als dat justitie moeite heeft te geloven dat zijn ex-vrouw over zo'n groot bedrag kon beschikken.

Fors

Kuijpers noemt in een reactie de eis erg fors. "De angel in deze zaak is de betaling van mijn cliënt in ruil voor mijn informatie, maar daar is geen spat bewijs voor", aldus de advocaat. "Daarnaast zijn bij huiszoekingen bij mijn cliënt overeenkomsten voor leningen aangetroffen. Niet later opgedoken, maar aangetroffen."

Kuijpers wil hiermee verduidelijken dat er geen sprake is van illegale inkomsten. Dat M. gebruik heeft gemaakt van het politiesysteem ontkent hij niet, maar schaart hij onder de taak van een agent.

De uitspraak in deze zaak staat gepland voor 19 februari.