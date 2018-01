OM: 'Politiemol' Mark M. had lijsten met namen van criminelen in bezit

Dat werd dinsdag duidelijk uit het requisitoir van het Openbaar Ministerie (OM) voor de rechtbank in Den Bosch.

Sommige van die lijsten waren opgesteld op A4t'jes met het politielogo. Een van deze documenten werd bij de ouders van M. aangetroffen en daarop stonden de naam, het adres en de geboortedatum van crimineel Tommy van der S.

Toen de politie in 2014 invallen deed in het onderzoek naar Van der S. was hij al gevlucht. Mogelijk door de verstrekte informatie van M. Van der S. werd bij verstek in mei van vorig jaar veroordeeld tot negen jaar voor het leiden van een drugsbende.

In het onderzoek naar M. werd een undercoveragent ingezet, die bij navraag van de verdachte te horen zou hebben gekregen dat hij alleen zijn naam en geboortenaam nodig had om informatie op te zoeken. Volgens justitie is M. nooit onder druk gezet, "maar was hij na een paar drankjes al bereid informatie te stelen", aldus de officier.

Bewijs

Het OM zegt genoeg informatie te hebben om te bewijzen dat M. schuldig is aan corruptie, witwassen, computervredebreuk en schending van zijn ambtsgeheim. De officier van justitie kondigde aan een lange onvoorwaardelijke celstraf tegen hem te gaan eisen die beduidend langer is dan zijn voorarrest. Het OM komt dinsdagmiddag met een strafeis.

Ook tegen zijn vier medeverdachten zegt het OM genoeg bewijs te hebben. Zo werd bij Marc S. (47) een bedrag van 235.000 euro, en vertrouwelijke politiegegevens gevonden in een verborgen ruimte. Op deze documenten werden ook de vingerafdrukken van M. gevonden.

S. zou als tussenpersoon voor het leveren van de informatie hebben gefungeerd. Volgens het OM werd de woning van S. gebruikt als ontmoetingsplek, zoals door twee mede-verdachten. Over alledrie de mannen is via de persoonlijke account van M. naar informatie gezocht. Zij worden door het OM allen verantwoordelijk gehouden voor mede-plegen.

Politiesysteem

Volgens het OM heeft de 31-jarige M. zijn criminele activiteiten uitgevoerd in een periode van ruim 3,5 jaar die duurde van januari 2012 tot september 2015. M. kwam in 2009 in dienst bij de politie via een versneld traject.

Hij vervulde van augustus 2011 tot en met oktober van dat jaar een zogenaamde vertrouwensfunctie bij de recherche en had daarmee toegang tot lopende strafonderzoeken in het politiesysteem BlueView.

M. bleek niet de juiste screening te hebben ondergaan en werd overgeplaatst naar de dienst verkeer en infrastructuur. Door een fout bleef hij toegang houden tot het systeem.

Inkomsten

Het OM sprak eerder het vermoeden uit dat M. waarschijnlijk meer dan 800.000 euro heeft verdiend door de verkoop van vertrouwelijke politie-informatie aan criminelen. Uit onderzoek is echter 'slechts' een bedrag van 79.381 euro aan onverklaarbare inkomsten naar voren gekomen.

M. zelf ontkent dat hij vertrouwelijke informatie heeft verkocht. Het zoeken in het politiesysteem was meer "een hobby en uit interesse". De stortingen op zijn rekeningen waren leningen en een investering in een bedrijf dat hij wilde opzetten in Oekraïne. Dat het hier om contant geld ging, is volgens M. de normaalste zaak in Oekraïne.