Man aangehouden na vinden dode vrouw in woning Rotterdam

De verdachte is in de woning aan de Mathenesserweg aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van de vrouw. Zijn identiteit is nog niet bekend.

Een andere man en twee vrouwen die ook aanwezig waren in het huis zijn meegenomen naar het politiebureau om een verklaring af te leggen. De verwachting is dat ze later weer worden vrijgelaten, aldus een woordvoerder.

De Recherche en het Landelijk Team Forensische Opsporing doen onderzoek in de woning aan de Mathenesserweg.

De identiteit van het slachtoffer moet nog formeel worden vastgesteld, maar volgens de politie is het vermoedelijk de 39-jarige bewoonster van het huis.