Onstuimige week brengt natte sneeuw en storm

Dat stellen meteorologen van de diverse weerdiensten.

"Dinsdag neemt de kans op buien met natte sneeuw toe", zegt Harry Geurts van het KNMI. "En ook woensdag moet het hele land rekening houden met hagel of winterse buien". Weerplaza voorspelt zelfs een "plaatselijk sneeuwdek van 2 tot 4 centimeter".

In de nacht van dinsdag op woensdag zullen ook "talrijke buien over het land trekken en kan het lokaal afkoelen naar temperaturen onder het vriespunt".

Jaco van Wezel van Weeronline vermoedt dat het zelfs "maandag tijdens de avondspits al flink kan gaan plenzen"

Stormdepressie

Grote problemen doen zich vermoedelijk pas op donderdag voor, als een flinke stormdepressie over Nederland trekt. "Het hele land krijgt te maken met zware windstoten", stelt Geurts. "Aan de kust zal zelfs sprake zijn van zeer zware windstoten. De storm houdt vermoedelijk ook de hele dag aan."

Over de koers en de intensiteit van de storm op donderdag verschillende de experts overigens nog van mening. "Het hangt ervan af waar het lage drukgebied exact ontstaat", legt Wilfred Janssen van Weerplaza uit. "Het kan ten noorden van de Waddeneilanden zijn of verder de Noordzee op. Maar dat het flink gaat spoken donderdag, dat is zeker."

Windkracht 10

Om officieel van een zware storm te mogen spreken moet het ergens in het land gemiddeld over een heel uurvak met windkracht 10 waaien. Een zware storm komt gemiddeld eens per anderhalf jaar voor in Nederland. De meeste zware stormen doen zich voor in de winter.