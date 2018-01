'Politiemol' M. ontkent witwassen en legt inkomsten uit als leningen en investering

Dat werd maandag duidelijk tijdens de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen M. uit Weert. De verdachte las een verklaring voor in de rechtbank in Den Bosch. M. wordt onder andere vervolgd voor witwassen.

Het OM sprak eerder het vermoeden uit dat M. waarschijnlijk meer dan 800.000 euro heeft verdiend door de verkoop van vertrouwelijk politie-informatie aan criminelen. Uit onderzoek is echter 'slechts' een bedrag van 79.381 euro aan onverklaarbare inkomsten naar voren gekomen.

Leningen

M. zegt dat het geld onder andere aan hem ter beschikking is gesteld om te investeren in een bedrijf in Oekraïne. Het zou om een totaalbedrag gaan van 120.000 euro.

Zo kreeg hij naar eigen zeggen een forse lening van zijn ex-partner en is er sprake van een investering van 60.000 euro door een zakenman in juni 2013.

Dat deze bedragen contante stortingen waren, legde M. uit als "een normale gang van zaken" in Oekraïne. Hij wilde niet ingaan op vragen van de rechtbank waar dat geld dan precies aan is uitgegeven.

De Porsche waarin hij reed werd volgens M. gefinancierd met een lening bij de ING. Een dag voor de aankoop in maart 2013 leende hij 14.000 euro bij de bank.

Rekeningen

M. had ook verschillende rekeningen in het buitenland. Dit zou er volgens het OM op wijzen dat M. geld uit het zicht wilde houden. De verdachte ontkent dit.

Hij zegt in Duitsland een rekening te hebben geopend omdat het, door het politieonderzoek en de opgebouwde schulden, vrijwel onmogelijk was om een rekening in Nederland te openen.

M. ging ook in op zijn persoonlijke situatie en zegt inmiddels een schuld van 80.000 euro te hebben opgebouwd. Hij zegt graag weer aan het werk te gaan, maar dat het moeilijk is door de situatie waarin hij nu verkeert. Hij leeft nu op het salaris van zijn Oekraïense (nieuwe) vrouw.

Advocaat

In een reactie zegt de advocaat van M., Jan-Heijn Kuijpers, dat er weinig is overgebleven van de zaak van het OM. "Eerst was er sprake van illegale inkomsten richting de miljoen euro en nu is dat rond de 80.000 euro", aldus Kuijpers.

"Bij de huiszoeking van mijn cliënt zijn overeenkomsten voor leningen gevonden die dit bedrag verklaren. Ook de betreffende zakenman heeft een verklaring afgelegd over het geleende bedrag bij een notaris in Oekraïne."

Dat de bedragen contant werden gestort komt volgens de advocaat omdat deze uit het zicht van de "corrupte" Oekraïense regering moesten worden gehouden.

Informatie

De verdenking tegen M. komt voort uit een onderzoek naar een garagehouder in Oirschot. Op de computer van de man werd geheime politie-informatie gevonden die te herleiden was naar de verdachte.

M. trad in 2009 als zij-instromer in dienst als agent. Twee jaar later zou hij zijn begonnen met zijn criminele activiteiten. Hij zou de verkochte informatie uit het politiesysteem BlueView hebben verkregen.

Vanwege zijn vertrouwensfunctie bij de recherche had hij een screening moeten ondergaan, maar door een fout gebeurde dit niet. Na ontdekking werd M. op een andere functie gezet, maar werd vergeten hem de toegang tot de vertrouwelijke documenten te ontnemen.

Grootste

Het is ogenschijnlijk een van de grootste corruptiezaken binnen de politie, maar de precieze omvang is niet bekend. Zo is niet duidelijk hoeveel informatie is verkocht en bij welke criminelen het terecht is gekomen.

Het OM heeft 28.521 zoekopdrachten in tientallen onderzoeken van M. kunnen herleiden, maar noemde het ondoenlijk ze allemaal te achterhalen.

Samen met M. staan nog vier verdachten terecht. Mark S. zou de vermeende politiemol hebben geholpen met de verkoop van de informatie aan derden. In de woning van S. werd een bedrag van 235.000 euro aangetroffen en eveneens vertrouwelijke informatie, afkomstig van M..

De drie andere mannen zouden de informatie hebben ingekocht. Omdat iedereen zwijgt is het lastig voor het OM de zaak rond te krijgen. De strafeis wordt dinsdag uitgesproken.