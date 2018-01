Mannen die gewond raakten na val uit flat Breda doen aangifte tegen politie

Het Openbaar Ministerie (OM) bevestigt de aangifte na berichtgeving van BN de Stem vrijdag. "De rijksrecherche onderzoekt het geweldsincident", aldus een woordvoerder van het OM. "Wij zullen aan de hand hiervan vaststellen of het toegepaste geweld terecht was."

De mannen, die na een routinecontrole van agenten op de vlucht waren geslagen, renden naar binnen bij een flat aan de Roeselarestraat. Toen ze via het balkon wilden vluchten, vielen ze naar beneden. Een van hen kwam op een lantaarnpaal terecht en de ander op straat. Beiden zijn zwaargewond geraakt.

Getuigen melden dat het arrestatieteam "vermoedelijk op het moment dat de twee naar buiten vluchtten" heeft geschoten met zogeheten bean bags. Dit is munitie die een flinke klap op het lichaam geeft.

De woordvoerder van de politie vertelde eerder aan NU.nl dat door de rijksrecherche wordt onderzocht in welk stadium van de vlucht er op de verdachten geschoten is.

Lichaam

In de flatwoning werd na het incident het lichaam van een 25-jarige man gevonden. Het slachtoffer is door een misdrijf om het leven gekomen. De twee verdachten worden volgens de krant beschuldigd van moord of doodslag plus wapenbezit, omdat in hun auto een onbekend aantal handvuurwapens is aangetroffen.

Hoe de 25-jarige om het leven is gekomen, kan de politie nog niet zeggen. Het incident heeft waarschijnlijk verband met de beschietingen van twee woningen in Breda. Op zaterdag 6 januari werden in de Ahornstraat en in de Hagehof twee woningen beschoten door nog onbekende personen.