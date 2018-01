Groot aantal arrestaties in Nederland en België om internationale drugshandel

Dat hebben de Belgische en Nederlandse politie tijdens een gezamenlijke persconferentie laten weten in het Belgische Hasselt.

Naast de Nederlanders zijn de meeste arrestanten Belgen, maar ook enkele Serviërs zitten vast. Zij worden allen verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Voor een Nederlander, is een Europees aanhoudingsbevel uitgevaardigd.

John H.

Het onderzoek startte in 2016 nadat er door een bedrijf uit het Belgsiche Lommel ongewone bestellingen van chemische producten werden geplaatst. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat drugscrimineel John H. aan het hoofd van de criminele organisatie stond.

H., werd op 20 december vorig jaar aangehouden tijdens een transactie van 50 kilo cocaïne. De arrestatie kwam tot stand door een infiltratieoperatie van de politie. Hierbij werden nog eens zeven andere verdachten gearresteerd.

H. is in 2003 veroordeeld tot een gevangenisstraf van elf jaar vanwege de productie, handel en uitvoer van verdovende middelen.

Doorzoekingen

Een maand later hebben op 8 en 9 januari verschillende doorzoekingen plaatsgevonden in Nederland en België. Het gaat om veertien plaatsen in België en acht woningen en een bedrijfspand in Nederland.

Hierbij zijn in totaal negentien mensen aangehouden, waarvan vijf in Nederland. De arrestaties waren met name in Noord-Brabant en Belgisch Limburg.

Bij de doorzoekingen in Nederland werden een geweer met een demper, 0,5 kilo springstof, 1,5 kilo amfetamine en hennepstekken aangetroffen. Ook zijn er naast documenten, gegevensdragers als computers en telefoons in beslag genomen.

Loodsen

Tijdens het politieonderzoek zijn er in Nispen, Waspik, Uden en de plaats Zeeland loodsen ontdekt waar chemische producten werden opgeslagen die worden gebruikt om amfetamine en xtc te produceren, de drugs daadwerkelijk werden geproduceerd of waar cocaïne werd gewassen.

"In de loods in Zeeland werd 52.280 liter afval aangetroffen van de productie van synthetische drugs", aldus het Landelijk Parket.

België

Ook in België zijn er bij doorzoekingen handvuurwapens en andere illegale wapens in beslag genomen. De Belgische politie trof ook twee voertuigen aan die waren voorzien van speciale bergplaatsen.

Daarnaast zijn er verschillende drugslabs, waar amfetamine werd geproduceerd, en hennepkwekerijen.