Hogeschool Rotterdam sluit gebouw in verband met brandgevaar gevelplaten

De hogeschool zegt dat het oudste bouwdeel van de locatie Kralingse Zoom is bekleed met gevelplaten die volgens de eerste onderzoeksresultaten niet aan de normen voor brandveiligheid voldoen.

Hoewel het definitieve rapport pas volgende week woensdag verschijnt, heeft de hogeschool al besloten de onderwijsactiviteiten in het oudste bouwdeel op de locatie op te schorten. Normaliter krijgen zo'n 3.500 studenten van de Rotterdam Business School daar les.

Alle lessen en tentamens die voor donderdag en vrijdag stonden ingepland in bouwdeel C, komen te vervallen. Vanaf volgende week worden de studenten opgevangen in andere gebouwen, die wel aan de brandveiligheidsnormen voldoen.

Collegevoorzitter Ron Bormans zegt in de verklaring: "We realiseren ons dat dit een buitengewoon ingrijpend besluit is, maar de veiligheid van onze medewerkers en studenten staat bij ons voorop. We zullen alles in het werk stellen om de impact van dit besluit tot een minimum te beperken."

Grenfell Tower

De gevelbeplating speelde een grote rol bij de brand in de Grenfell Tower in de Britse hoofdstad. Op 14 juni 2017 brak er brand uit in een van de appartementen. Door de goedkope maar zeer brandbare gevelbekleding verspreidde het vuur zich razendsnel door de flat.