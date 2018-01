Rijkswaterstaat en KNMI waarschuwen voor dichte mist

Het is vrijwel overal bewolkt en nevelig, maar het KNMI heeft voor Noord-Holland en Zeeland code geel afgegeven vanwege de mist.

"In de tweede helft van de ochtend zullen de zichten beter worden, maar lokaal kan mist hardnekkig zijn."

Weeronline kreeg eerder op de ochtend uit meerdere plaatsen in het land meldingen van een zicht van minder dan honderd meter. Zo was op Terschelling, in Voorschoten en Rotterdam het zicht ongeveer tachtig meter. Donderdagavond en -nacht en vrijdagochtend wordt het naar verwachting weer mistig.

Later op de donderdagmiddag kan het zicht in het noordoosten van het land weer beperkt worden door mist die overdrijft vanuit Duitsland.

Temperatuur

De maximumtemperaturen liggen donderdag tussen 3 graden in hardnekkige mist tot lokaal 8 graden in het midden en zuiden, op de momenten dat de zon even doorbreekt. De wind is zwak en overwegend oostelijk. In de loop van de dag draait de wind naar noordoost tot noord.