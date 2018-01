Moeder omgekomen meisje (8) Hoogeveen mogelijk dronken in nacht van val

Dat zei de officier van justitie woensdag tijdens de pro-formazitting tegen de van moord verdachte J. (38) voor de rechtbank in Assen. J. had ruim 2 promille in haar bloed bleek uit onderzoek naar de dood van het meisje in de nacht van 8 juni 2015.

Het Openbaar Ministerie verdenkt J. ervan dat ze het meisje heeft gewurgd en daarna van de tiende verdieping van de flat heeft gegooid waarin zij en haar dochter woonden.

Het OM deed al onderzoek in 2015, maar seponeerde toen de zaak na drie maanden onderzoek. Vorig jaar werd de zaak heropend. Volgens het OM is dat te danken aan de vader van Sharleyne, Victor Remouchamps. Hij dwong via het gerechtshof vervolging van zijn ex-vriendin af.

Het OM concludeerde dat het onderzoek in 2015 "op bepaalde punten niet volledig is geweest". Het afgelopen jaar is een nieuw rechercheteam samengesteld.

Ook heeft de politie toen afluisterapparatuur in het huis van de ouders van J., waar zij ook woonde, geplaatst. Verder zijn haar telefoongesprekken afgeluisterd en is een peilbaken onder haar auto geplaatst. Wat dit heeft opgeleverd, werd tijdens de zitting niet duidelijk.

Ontkenning

Wel bleek dat J. sinds haar nieuwe aanhouding in oktober vorig jaar één verklaring heeft afgelegd. Daarin ontkent ze betrokkenheid bij de dood van haar dochter.

Ze zegt dat ze 's nachts wakker werd en Sharleyne niet kon vinden in haar woning. Toen ze buiten ging kijken, zag ze het meisje onderaan de flat liggen. Verder zwijgt J. en heeft ze volgens het OM tijdens verhoren alleen maar naar de punt van haar schoen zitten te staren, zonder enige emotie.

De rechter bepaalde woensdag dat J. drie maanden langer blijft vastzitten. Ook mag haar advocaat een aantal getuigen horen, onder wie politieagenten die de zaak in 2015 onderzochten. De volgende zitting wordt naar verwachting eind maart of begin april.