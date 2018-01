Hulpverleners schoten tekort bij hulp overleden baby Middelburg

Dat concluderen verschillende inspecties aan de hand van een onderzoek naar aanleiding van de dood van de baby.

De zuigeling is vermoedelijk overleden als gevolg van kindermishandeling in een gezin waarmee diverse organisaties in Zeeland zich bezighielden. Op 23 mei van 2016 werd de baby met ernstig letsel opgenomen in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Het kindje is een dag later overleden.

In juni 2016 heeft de politie de ouders aangehouden.

Onvoldoende afstemming

De inspecties verwachten dat de betrokken gemeenten hun verantwoordelijkheid voortaan beter invullen, melden ze woensdag.

De verschillende inspecties concluderen dat "ondanks de goede intenties en inspanningen van de professionals, de hulpverlening tekortschoot doordat er onvoldoende afstemming plaatsvond en er onvoldoende integraal werd gewerkt".