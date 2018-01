Twee mannen verdacht van doden gevonden man in flat Breda

Advocaat Menno Buntsma van een van de twee verdachten heeft dat woensdag bevestigd naar aanleiding van een bericht van BN/De Stem. Volgens de advocaat worden de twee mannen beschuldigd van moord of doodslag plus wapenbezit. Het Openbaar Ministerie in Breda wil niet zeggen of dat klopt.

Het slachtoffer is een man die niet officieel staat ingeschreven in Nederland. Hij is door een misdrijf om het leven gekomen.

De politie trof zijn lichaam aan nadat ze eerder die ochtend tijdens een routinecontrole twee mannen in een auto wilden controleren aan de Roeselarestraat. In de auto bleken vuurwapens te liggen.

De twee verdachten sloegen op de vlucht en werden uiteindelijk met een speurhond getraceerd in een van de flatwoningen, eveneens aan de Roeselarestraat.

Op het moment dat het arrestatieteam binnenviel, klommen de mannen naar buiten en vielen van het balkon naar beneden. Een van hen kwam op een lantaarnpaal terecht en de ander op straat. Beiden zijn zwaargewond geraakt.

Onderzoek

De politie startte een onderzoek in de woning en troffen daarbij het lichaam aan van een man. Hoe de 25-jarige om het leven is gekomen, kan de politie nog niet zeggen. Ook wordt de rol van de twee mannen bij de dood van het slachtoffer onderzocht.

Het incident heeft waarschijnlijk verband met de beschietingen van twee woningen in Breda. Op zaterdag 6 januari werden in de Ahornstraat en in de Hagehof twee woningen beschoten door nog onbekende personen.