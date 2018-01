13-jarige jongen uit Den Bosch stak moeder vermoedelijk uit eerwraak

De jongen zou bij de politie hebben verklaard dat hij meent dat zijn moeder volgens de Afghaanse tradities niet het initiatief had mogen nemen tot een scheiding van zijn vader.

De verklaring van de jongen staat in een vonnis tegen zijn vader die woensdag werd veroordeeld tot een jaar celstraf omdat hij zijn kinderen enkele weken eerder had meegenomen naar Italië. De rechtbank gaat er in de uitspraak van uit dat de 13-jarige door zijn 44-jarige vader is beïnvloed en dat de steekpartij het gevolg is geweest.

Advocaat Bart Frencken bevestigde woensdag dat er vermoedens bestaan over eergerelateerd geweld maar dat de jongen dat ten stelligste ontkent. Hij zegt dat zijn moeder agressief was en dat hij zich heeft verdedigd.

De 35-jarige moeder werd destijds met ernstige verwondingen in het ziekenhuis opgenomen maar overleefde de aanval van haar zoon door kordaat optreden van buurtbewoners.

De jongen zit sinds de steekpartij vast en staat vrijdag voor de kinderrechter in Den Bosch. Zijn strafzaak zal dan nog niet inhoudelijk worden behandeld.