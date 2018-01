Maximale verhuurtermijn Airbnb in Amsterdam naar 30 dagen

Dat heeft de gemeente woensdag bekendgemaakt. Momenteel mogen inwoners van Amsterdam hun woning maximaal 60 dagen per jaar verhuren via platforms als Airbnb, Booking.com of Wimdu.

Volgens diverse partijen en bewindsgroepen was dit te lang. De verhuur van woningen via deze platforms zou voor overlast zorgen in de woonwijken.

In december 2016 heeft Airbnb al met de gemeente een deal gesloten dat huizen die langer dan zestig dagen op de website worden aangeboden, automatisch worden verwijderd. Het college van burgemeester en wethouders verwacht dat door verdere beperking van de verhuurtermijn "de overlast van toeristen in sommige buurten sterk zal verminderen'', motiveert wethouder Laurens Ivens het besluit.

Zorgen

De gemeente Amsterdam uitte al lange tijd zorgen over verhuur via Airbnb. Sinds 2014 probeert de stad al om illegale hotels te sluiten die op de site worden aangeboden.

Het stadsbestuur voelt zich gesterkt in hun besluit door een recente rechterlijke uitspraak over vakantieverhuur. In die zaak oordeelde de rechter dat tijdelijke vakantieverhuur een vorm is van woningonttrekking, het verkleinen van de woningvoorraad van de stad, en dat mag niet zomaar.

Inperking

De inperking kan mogelijk wel zorgen voor het mislopen van opbrengsten van toerisme in de stad. Airbnb becijferde eind vorig jaar dat een inperking van de verhuurtermijn naar dertig dagen ervoor zorgt dat gastheren en -vrouwen jaarlijks 12 miljoen euro mislopen en plaatselijke ondernemingen 31 miljoen euro.

Uit onderzoek in opdracht van de gemeente bleek eerder dat de 'bezoekerseconomie' jaarlijks 224 miljoen euro oplevert en 76 miljoen euro kost aan zaken als handhaving en reiniging.

Meldplicht

Sinds oktober moeten inwoners van Amsterdam die hun huis verhuren aan toeristen dat ook melden aan de gemeente. De maatregel is bedoeld om illegale verhuur tegen te gaan.

De meldplicht geldt zowel voor verhuur via Airbnb als via kleinere aanbieders als Wimdu, 9Flats of Booking.com. Boetes voor overtreding kunnen oplopen tot ruim 20.000 euro.

Reactie

Via een brief laat Airbnb aan de gemeente weten dat ze teleurgesteld zijn in de nieuwe maatregel. Volgens hen zou het inperken van de maximale termijn verhuurders van woningen "straffen voor de tekortkomingen van andere platformen om verantwoord vakantieverhuur te promoten."