OM eist drie jaar tegen hoofdverdachte corruptiezaak Defensie

Naast H. staan vijf ambtenaren en vijf medewerkers uit de autobranche terecht. Tegen hen eiste het OM 40 uur werkstraf tot een jaar celstraf. In één geval eiste de officier van justitie vrijspraak.

De 65-jarige H. stond jarenlang aan het hoofd van de aanbestedingen voor auto's van politie en Defensie. Het OM zei in december dat de verdachte iedereen heeft belazerd en misbruik heeft gemaakt van zijn positie. H. ontkent alles en zegt niets fout te hebben gedaan.

Bij de zittingen begin december kwam naar buiten dat H. op kosten van autoleveranciers 26 "snoepreisjes" in tien jaar heeft gemaakt. De reizen omvatten onder meer uitjes naar Roland Garros in Parijs, Formule-1 races in Monaco en minicruises op de Middellandse Zee.

H. zei in december dat de reisjes allemaal een zakelijk karakter hadden. "Dat is gewoon gebruikelijk in die wereld." Volgens de verdachte wilden de autobedrijven geen tegenprestatie.

Pon

De reisjes van H. werden tussen 2001 en 2011 betaald door auto-importeur Pon (Volkswagen), Peugeot en Renault. Pon heeft al een schikking van twaalf miljoen euro met justitie getroffen. Andere auto-importeurs hebben ook geschikt.

In totaal had het OM 37 verdachten in de zaak. Een aantal van hen kwam er met een geldboete of een taakstraf vanaf. Het onderzoek tegen de verdachten kwam in 2011 op gang na een anonieme brief van een klokkenluider.

Vanaf donderdag pleiten de advocaten van de verdachten. Maandag is het de beurt aan de advocaat van H.