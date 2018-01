Hoogste punt water Rijn bij Lobith bereikt

Het water in de Nederlandse rivieren steeg de afgelopen dagen snel door regenval in Duitsland. Deze hoogten komen volgens Rijkswaterstaat gemiddeld een keer in de vijf jaar voor. In 2011 stond het voor de laatste keer zo hoog, toen was het 15,50 meter boven NAP.

Volgens een woordvoerder van het waterschap Rivierenland brengt het hoge waterpeil geen gevaar met zich mee. "Wij kunnen twee keer zoveel water aan", aldus de woordvoerder. "De dijken zijn erop ingericht. Al houden we met dit hoge water wel extra controles bij de dijken."

Waal

Volgens de woordvoerder van het waterschap bereikt het hoge water donderdag de Waal bij Gorinchem. "Dat duurt meestal een dag. Daarna begint het ook daar te dalen."

Nadat het hoogste punt is bereikt, daalt het water al snel weer. "Het waterpeil schommelt nu nog rond de 14,64 NAP, maar in de loop van de ochtend zet de daling in.", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. "In het weekend staat het alweer op twaalf meter NAP, dat is normaal voor de tijd van het jaar."