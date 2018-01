PVV-leider Utrecht wil excuses aanbieden aan moskee na omstreden uitspraken

Van Deún maakte zijn opmerking maandagavond in een radioprogramma op de lokale zender Bingo FM. Hij stelde dat hij de ULU-moskee "bij wijze van spreken liever zag afbranden" dan dat het een symbool van Utrecht zou worden, zoals de Domtoren.

In het gesprek op de radio trok de PVV-voorman zijn opmerkingen niet in, ondanks herhaalde verzoeken van de presentator. "Je mag best op tenen staan", stelt hij. "Als je maar binnen de wet blijft. Ik heb niets tegen moslims, laat dat duidelijk zijn."

Naderhand trok Van Deún echter op Twitter toch zijn opmerking in. Hij wil deze boodschap ook persoonlijk overbrengen aan het bestuur van de ULU-moskee, meldt hij in een interview met AD. "Dat is het minste wat ik kan doen", stelt de politicus.

Geert Wilders

Hij blijft er overigens bij dat moskeeën uit Nederland moeten verdwijnen. Het is nog niet duidelijk wanneer het gesprek plaatsvindt.

De PVV-voorman wil niet zeggen of PVV-leider Geert Wilders hem aangesproken heeft op zijn opmerking. Zowel de PVV als DENK doen in Utrecht voor de eerste maal mee aan de gemeenteraadsverkiezingen.

PVV Rotterdam

Het is de tweede keer in korte tijd dat een lijsttrekker van een nieuwe PVV-afdeling in opspraak raakt. Lijsttrekker Géza Hegedüs van de PVV Rotterdam werd van de lijst gehaald toen bleek dat hij in podcasts racistische uitspraken had gedaan.

Zo betoogde hij volgens de Volkskrant dat er een "etnostaat van etnische Nederlanders" zou moeten komen en dat Nederlanderschap volgens de oud-lijsttrekker alleen nog maar moeten worden overdragen door erfrecht.