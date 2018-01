Alphense ex-schooldirecteur Khalid T. langer vast voor ontucht

Dat heeft de rechtbank in Den Haag dinsdag besloten tijdens de pro-formazitting. T. ontkent dat hij ontucht met haar heeft gepleegd, liet zijn advocaat Shirley Splinter tijdens de zitting weten.

Wel erkent dat hij afgelopen zomer in een hotel met het meisje heeft afgesproken, maar "hij had geen idee dat zij zo jong was".

Sekssite

Het 13-jarig meisje is mogelijk slachtoffer van nog meer mannen. Het meisje zou in de zomer korte tijd op een sekssite hebben gestaan en in die periode met vijftien mannen hebben afgesproken, verklaarde zij eerder.

Het Openbaar Ministerie (OM) doet onderzoek daarnaar, maar laat weten vooralsnog geen sporen of bewijzen te hebben gevonden die haar verklaring ondersteunen.

De voormalig schooldirecteur zou het meisje via een seksadvertentie hebben leren kennen. Volgens de advocate kon hij "door haar uiterlijk niet inschatten dat zij pas 13 jaar oud was" en was hij op zoek naar een serieuze relatie, niet naar seks.

T.

De 32-jarige T. was directeur van de islamitische basisschool An Noer en destijds ook raadslid voor de PvdA in zijn woonplaats Gouda. Hij is vorig jaar september opgepakt en zat sindsdien vast.

T. was niet aanwezig bij de zogeheten pro-formazitting. Zijn advocaat meldt dat de verdenking hem heel zwaar valt. Dit en de media-aandacht over deze zaak hebben hem doen besluiten niet in de rechtbank te verschijnen. Splinter kon niet aangeven of T. wel bij de inhoudelijke behandeling aanwezig wil zijn.

De verdachte heeft tot nu toe niet willen meewerken aan psychologische onderzoeken maar is momenteel volgens zijn advocate wel met een eigen psycholoog in gesprek.

Het is nog niet duidelijk wanneer de zaak inhoudelijk wordt behandeld. De planning is over ongeveer twee maanden.