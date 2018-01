'Taakstraf met één dag cel in Valkenburgse zedenzaak mag'

In deze zaak werden eind 2016 23 klanten van een minderjarige prostituee tot deze straffen veroordeeld.

Het Openbaar Ministerie (OM) was in cassatie gegaan, omdat de rechters niet de 'substantiële' vrijheidsbenemende maatregel oplegden die de aanklagers wel hadden geëist. Het hof meende dat klanten niet bewust op zoek waren geweest naar een minderjarige. De cassatie gaat over zes gevallen.

In beginsel mogen rechters geen taakstraffen opleggen voor een ernstig gewelds- of zedenmisdrijf, zoals jeugdprostitutie. Van dat verbod kan alleen worden afgeweken als er tegelijk een onvoorwaardelijke celstraf aan vast zit. Het OM vond de celstraf van één dag echter te weinig en in strijd met de bedoeling van de wet.

De Hoge Raad gaat zich nu over de kwestie buigen. Het is niet bekend wanneer de uitspraak komt.