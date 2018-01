Lichaam gevonden in flat Breda waar verdachten tijdens vlucht uitvielen

De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend, meldt de politie dinsdag.

Ook valt nog niets te melden over de doodsoorzaak. Sporen in de woning worden veiliggesteld, aldus de woordvoerder. "Dit kan nog uren duren."

De agenten deden een routinecontrole van de auto van de verdachten, waarna ze op de vlucht sloegen. De mannen, van 26 en 27 jaar oud, stopten bij de flat aan de Roeselarestraat en renden naar binnen. In de auto vonden agenten een onbekend aantal handvuurwapens.

Balkon

Een hond en een arrestatieteam traceerden de mannen in een van de flatwoningen. Op het moment dat het arrestatieteam binnenviel, klommen de mannen naar buiten en vielen van het balkon naar beneden. Een van hen kwam op een lantaarnpaal terecht en de ander op straat. Beiden zijn zwaargewond geraakt.

Een traumahelikopter en verschillende ambulances kwamen ter plaatse. De mannen zijn in het ziekenhuis aangehouden en worden hier bewaakt.

Beanbags

Het arrestatieteam heeft geschoten met zogeheten beanbags op de twee verdachten. Dit is munitie die een flinke klap op het lichaam geeft. Volgens de woordvoerder van de politie wordt door de rijksrecherche onderzocht in welk stadium van de vlucht er op de verdachten geschoten is.

Of dit tijdens hun klim op het balkon is gebeurd, kon nog niet gezegd worden.

Schietpartijen

In de wijken Princenhage en Tuinzigt in Breda hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag twee schietpartijen plaatsgevonden. Hierbij is niemand gewond geraakt.

De politie meldt aan NU.nl te onderzoeken of er een verband is tussen het incident in de flat en de schietpartijen vorige week.