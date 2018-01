Michael P. bekent verkrachten en doden Anne Faber

P. legde zijn bekentenis af na twee dagen te hebben gezwegen tegen de politie. Hij kwam de 25-jarige Faber tegen op haar fiets, heeft haar meegenomen en onder bedreiging van een mes verkracht. Daarna heeft hij haar gedood.

Op basis van deze verklaring en onderzoek wordt P. officieel verdacht van drie feiten. Moord of doodslag, vrijheidsberoving en verkrachting van Faber. Het Openbaar Ministerie is momenteel bezig de verklaring van P. te toetsen aan de hand van getuigenissen, forensisch- en technisch onderzoek en gsm-gegevens.

In een reactie tegen NU.nl zegt zijn advocaat Niels Dorrestein woensdag dat het beeld dat wordt geschetst dat P. geen berouw toont, niet klopt. "Hij heeft een uitgebreide verklaring afgelegd en dat waren emotionele verhoren waarin hij ook spijt heeft betuigd", aldus de advocaat.

Of zijn cliënt aanwezig zal zijn bij de volgende zitting kan Dorrestein niet zeggen. "Dat hangt er ook vanaf wat de rechter wil". Volgens de advocaat ziet P. erg op tegen het moment dat hij in de rechtbank moet verschijnen.

Lichaam

Het lichaam van Faber werd op aanwijzing van P. op 12 oktober gevonden in de bossen van Zeewolde aan het Nulderpad. De vrouw werd sinds 29 september vermist. Haar laatste teken van leven was een foto van zichzelf die ze vanuit Baarn naar haar vriend doorstuurde. De 27-jarige P. werd op 9 oktober aangehouden.

De verdachte zal op 15 januari worden opgenomen in het Pieter Baan Centrum (PBC). Het onderzoek naar zijn geestelijke gesteldheid zal zeven weken in beslag nemen. Dorrestein zei eerder al dat zijn cliënt volledig zal meewerken aan het onderzoek.

De oom van Anne Faber legde woensdag namens de familie een verklaring af. Hij zei dat het pijnlijk was om aan te horen dat P. heeft bekend de vrouw te hebben omgebracht. Zij waren hier wel al van op de hoogte.

"Het is toch de eerste zitting. Je kan je daar niet op voorbereiden", aldus Hans Faber. De rest van de familie en vrienden van Faber woonden de zitting in een aparte zaal bij.

DNA

P. kwam in beeld nadat zijn DNA werd aangetroffen op de jas van Faber die een paar dagen na haar vermissing werd gevonden. Woensdag werd duidelijk dat het vrienden van Faber waren, die de jas hebben gevonden. De officier van justitie zei dat de vondst een doorbraak betekende in de zaak. Het kledingstuk kon door de veiligstelling voor sporenonderzoek worden overgebracht naar het Nederlands Forensisch Instituut.

In de verdere loop van het onderzoek werden in de auto die P. tot zijn beschikking had, bloedsporen van de vrouw gevonden.

De verdachte zat in een kliniek in Den Dolder. Hij was bezig met zijn re-socialisatie nadat hij in 2011 werd veroordeeld voor de verkrachting van twee minderjarige meisjes in Nijkerk.

De zaak gaat verder op 23 maart en de inhoudelijke behandeling vindt op 11 en 12 juni plaats.