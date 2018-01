Rijn bij Lobith bereikt woensdag hoogste stand

De verwachting is verschoven. Zondag werd nog voorspeld dat dinsdag de hoogste stand zou worden bereikt.

Het stijgt minder snel dan verwacht, omdat het water minder snel stroomt en de neerslag later komt dan voorspeld, aldus een woordvoerder.

Bij Lobith, waar de Rijn vanuit Duitsland ons land binnenkomt, was de waterstand van de Rijn maandagochtend opgelopen tot 14,27 meter boven NAP.

Volgens Rijkswaterstaat is er geen sprake van een gevaarlijke situatie door het water. "Alleen uiterwaarden en af en toe buitendijkse gebieden lopen onder ", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. "De uiterwaarder zijn daarvoor gemaakt. De buitendijkse gebieden worden wel gewoon gebruikt, bijvoorbeeld als parkeerplaats, maar moeten nu worden leeggehaald."

Voorbereiding

Als gevolg van de hoge waterstand lopen de uiterwaarden en de buitendijkse gebieden onder water. Rijkswaterstaat houdt vanuit het zogenoemde Watermanagement Centrum in Lelystad de waterstanden continu in de gaten.

Rijkswaterstaat heeft maatregelen genomen om rivierwater zo snel mogelijk af te voeren. "De stuwen bij Driel, Amerongen en Hagestein in de Nederrijn-Lek zijn normaal gesproken gesloten, zodat het water niet te snel het land uitstroomt", aldus de woordvoerder. "Nu hebben we die opengezet, zodat het zo snel mogelijk richting zee gaat."

Bij de Haringvlietdam en Afsluitdijk wordt volop gespuid in zee. Waterschappen voeren dijkinspecties uit, zetten extra pompen in en sluiten coupures in waterkeringen.

Duitsland

Nederlandse waterbeheerders houden ook de situatie in het Duitse grensgebied voortdurend in de gaten. De dijken zijn daar minder hoog en minder verstevigd dan in Nederland.

Als in het Duitse grensgebied een dijk zou bezwijken, stroomt het water uit de Rijn alsnog Nederland binnen via de "achterdeur'', zoals waterschap Rivierenland het uitdrukt. Duitsland legt zandzakken tegen zwakke dijkvakken en kan zo nodig Nederlandse hulp inroepen.

Het Watermanagement Centrum van Rijkswaterstaat in Lelystad heeft constant contact met collega's uit Duitsland en Zwitserland. "De regen en sneeuw die daar nu valt, komt over een aantal dagen hierheen. Zij laten ons weten wat zij zien, zodat wij onze voorspellingen kunnen maken", zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Op de Rijn gelden beperkingen voor de scheepvaart, om hevige golfslag tegen de dijken te voorkomen.

Verplaatsen

In het natuurgebied Munnikenland zijn maandagochtend 122 konikpaarden en 64 rode geuzen, een rundersoort, naar hogergelegen gebied gebracht. Dat heeft de organisatie FREE Nature bekendgemaakt. Medewerkers van de natuurorganisatie hebben de dieren ook begeleid naar het nieuwe gebied.

De dieren liepen tot maandagochtend 10.15 uur nog te grazen in de Gandelwaard, het laatste droge deel van het natuurgebied, dat ligt tussen de Waal en de Afgedamde Maas.

Verplaatsing was noodzakelijk, aldus woordvoerder Marcel van Dun. "Ze konden daar niet langer blijven staan, want dan dreigden ze ingesloten te worden door het water."

Waddenzee

In tegenstelling tot de rivieren, is het water op de waddenzee juist erg laag. De boten naar Schiermonnikoog en Ameland ondervinden hinder van het lage water. De dienstregeling naar beide eilanden is aangepast doordat de boten moeite hebben om te kunnen varen.

Het lage water wordt volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat veroorzaakt door het getij en door de wind die van Nederland af waait.

Vorige week moest de haven in Holwerd nog worden gesloten wegens hoogwater.