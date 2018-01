Kraanwagen zakt door brug bij Amsterdam CS

Niemand is gewond geraakt bij het ongeluk. Het voertuig reed vanwege een wegversmalling deels over het voetpad, dat het gewicht niet kon dragen.

De kraanwagen is uit het gat getild en weggehaald. Hierna is het gat bedekt met houten platen. Volgens een woordvoerster van de gemeente is het wegdek nu weer ''prima geschikt'' voor het verkeer. Er valt nog niets te zeggen over de omvang van de schade aan het voetpad en wegdek.

De versmalling had te maken met wegwerkzaamheden. De bestuurder van de kraanwagen had volgens de zegsvrouw iets te veel ruimte genomen, waardoor hij op het voetpad terechtkwam. Nadere maatregelen zijn niet nodig omdat de brug verder "prima geschikt" is voor het verkeer, aldus de woordvoerster.

Verbouwing

Volgens de eigenaar van de kraanwagen, het bedrijf Schot Infra, was de kraanwagen waarschijnlijk niet te zwaar voor de brug. "Deze kranen hebben allemaal een standaard gewicht en we rijden er al jaren mee door de stad", zegt operational manager Willem Haverkort van Schot Infra.

