Vertraging op A9 van Alkmaar richting Amstelveen na kettingbotsing

De file staat tussen knooppunt Beverwijk en de brug over Zijkanaal C. Er staat staat zo'n 12 kilometer stilstaand verkeer.

Op de A12 in de richting van Den Haag naar Utrecht staat een korte file. Tussen Reeuwijk en Woerden moeten weggebruikers rekening houden met zo'n vijf minuten vertraging over 2 kilometer. Dat komt door een eerder ongeval.

In de andere richting tussen Oosterbeek en Wageningen is eerder op de ochtend een kettingbotsing gebeurd. Negen auto's waren daar op elkaar gebotst. De file is daar inmiddels bijna opgelost.

Ook op snelwegen elders in het land waren ongelukken, zoals op onder meer de A59 bij Den Bosch en de A10 bij Amsterdam. Volgens een woordvoerder van de ANWB is de kerstvakantie duidelijk voorbij, maar was het maandag toch een "gewone ochtendspits".

